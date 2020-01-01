7 мая – какой сегодня праздник?

Сегодня Всемирный день сирот СПИДа.

7 мая жители Ивано-Франковска празднуют День города. В Казахстане отмечают День защитника отечества, а в Армении и Болгарии – День радио. Также в мире сегодня День паролей и Всемирный день сирот СПИДа.

Отдельное внимание хочется уделить Всемирному дню сирот СПИДа. Ежегодно сиротами от этой болезни становятся 70 тысяч детей. Наибольшее число сирот зафиксировано в Южной Африке и Зимбабве. В 2002 году в ООН приняли решение о создании памятной даты, целью которой стало информирование общества, а также предоставление помощи и поддержки детям.

Праздник по народному календарю

В народе сегодня чтят память мученика Евсевия. Он с молодых лет был сторонником христианской веры, молился, постился, придерживался праведной жизни. К сожалению, этого святого ждала та же участь, как и многих тысяч христиан того времени - его убили слуги императора Диоктелиана.

Свой день ангела отмечают Алексеи, Валентины, Елизаветы, Иосифы, Леонтии, Николаи, Сергеи, Станиславы, Людмилы.

Интересные факты

В 1785 году Жан-Пьер Бланшар и Джон Джеффрис на воздушном шаре перелетели Ла-Манш. В 1832 Греция объявила независимость, а в 1887 закончилось первое велосипедное кругосветное путешествие. В 1946 году основана компания Sony, а в 1985 в СССР началась самая крупная компания по борьбе с алкоголизмом. В 2016 году в Полтаве открыли памятник Ивану Мазепе.

Кто родился 7 мая?

Девид Юм – философ;

Алекси Клод Клеро – математик;

Иоганнес Брамс – композитор;

Петр Чайковский – композитор;

Николай Кащенко – биолог;

Владимир Бортко – кинорежиссер.

Народные приметы

Если перед рассветом небо приобрело розоватый оттенок – в ближайшие два-три дня дождя не будет. В течение дня на небе появились облака – стоит ожидать грозу через несколько часов. Если заприметили появление первых комаров – это знак того, что можно начинать рыбалку.

Что нельзя делать 7 мая?

Предки верили, что сегодня стоит воздержаться от сбора трав. Даже лечебные не принесут той пользы, на которую вы рассчитываете. Также нежелательно выполнять любые работы в поле.