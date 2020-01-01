8 мая: праздники, именины, интересные факты
Сегодня в США, Франции и Польше празднуют День победы, а в Латвии – День разгрома нацистов. Веселые мексиканцы сегодня отмечают День Идальго (День национального героя), а украинцы – День памяти и примирения.
Вторая мировая война нанесла непоправимый ущерб 80% населения Земли и стала единственной, в ходе которой было использовано ядерное оружие. Военные действия активно велись в Европе, Азии, Африке, а также в водах всех океанов.
Праздник по народному календарю
В народе сегодня чтят память святого Марка. Он был христианином, апостолом из семидесяти первых последователей Иисуса, проповедующих его учение в I веке.
Свой день ангела отмечают Василии, Марки, Сергеи, Викторы, Станиславы, Арсены, Михаилы.
Интересные факты 8 мая
В 1541 году путешественник Ернандо де Сото открывает Миссисипи, а в 1847 Роберт Томпсон получает патент на резиновую камеру для колес автомобиля. В 1903 году свой первый полет совершил дирижабль “Лебоди“, а в 1947 Франция вышла из состава МВФ.
Кто родился 8 мая?
- Гаулли Джованни Баттиста – художник;
- Владимир Софроницкий – пианист;
- Роберто Росселлини – кинорежиссер;
- Олег Михайличенко – педагог;
- Олесь Ульяненко – писатель;
- Энрике Иглесиас – певец.
Народные приметы
Если слышно, как кукует кукушка – то морозов больше быть не должно. Ясная и теплая погода сегодня сулит жару летом.
Что нельзя делать 8 мая?
Сегодня не стоит проводить время вдали от близких. Нежелательно ругаться с родственниками. Быстрого примирения в таком случае ждать не стоит.