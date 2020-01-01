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8 мая: праздники, именины, интересные факты

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Какой праздник отмечают 8 мая в Украине и мире?
Лейтенанты У. Робертсон и А. С. Сильвашко на фоне надписи "Восток встречается с Западом", как символ исторической встречи союзников на Эльбе
Лейтенанты У. Робертсон и А. С. Сильвашко на фоне надписи "Восток встречается с Западом", как символ исторической встречи союзников на Эльбе
Вики

Сегодня в США, Франции и Польше празднуют День победы, а в Латвии – День разгрома нацистов. Веселые мексиканцы сегодня отмечают День Идальго (День национального героя), а украинцы – День памяти и примирения

Вторая мировая война нанесла непоправимый ущерб 80% населения Земли и стала единственной, в ходе которой было использовано ядерное оружие. Военные действия активно велись в Европе, Азии, Африке, а также в водах всех океанов. 

Праздник по народному календарю

В народе сегодня чтят память святого Марка. Он был христианином, апостолом из семидесяти первых последователей Иисуса, проповедующих его учение в I веке.

Свой день ангела отмечают Василии, Марки, Сергеи, Викторы, Станиславы, Арсены, Михаилы.

Интересные факты 8 мая

В 1541 году путешественник Ернандо де Сото открывает Миссисипи, а в 1847 Роберт Томпсон получает патент на резиновую камеру для колес автомобиля. В 1903 году свой первый полет совершил дирижабль “Лебоди“, а в 1947 Франция вышла  из состава МВФ.

Кто родился 8 мая?

  • Гаулли Джованни Баттиста – художник;
  • Владимир Софроницкий – пианист;
  • Роберто Росселлини – кинорежиссер;
  • Олег Михайличенко – педагог;
  • Олесь Ульяненко – писатель;
  • Энрике Иглесиас – певец.

Народные приметы

Если слышно, как кукует кукушка – то морозов больше быть не должно. Ясная и теплая погода сегодня сулит жару летом.

Что нельзя делать 8 мая?

Сегодня не стоит проводить время вдали от близких. Нежелательно ругаться с родственниками.  Быстрого примирения в таком случае ждать не стоит.

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Теги: какой сегодня праздник
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