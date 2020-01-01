День победы в Украине: История и традиции

9 мая: какой сегодня праздник и традиции.

Сегодня особенный день, который останется в памяти миллионов людей по всему миру. Это День победы во Второй мировой войне. Празднуют его не только в Украине, но и во многих других странах, для которых эта война была знаковой.

В те далекие годы никто не ожидал начала войны. Конечно, сегодня историки, анализирующие события, утверждают, что нельзя было избежать противостояния. Но только не для тех, кто жил в СССР. Отважные молодые люди бросились на защиту своей родины и своих семей. Целых 5 лет они сражались и наконец, 9 мая 1945 года, Германия капитулировала, признав поражение.

Религиозный праздник сегодня

Вторая мировая война унесла миллионы жизней. Сегодня в православной церкви проводят специальную поминальную службу в память о погибших воинах. Каждый желающий может поблагодарить их за мирное небо над головой, свободу и за то, что они не опустили рук, что боролись до последнего.

Праздник по народному календарю

В народе сегодня чтят память святой Глафиры Амасийской. Женщина жила в 3-4 веке, приняла христианскую веру и вела богоугодную жизнь. Однако, как много христиан того времени, она вынуждена была терпеть гонения от иудеев. Глафиру схватили и предложили отказаться от Христа под угрозой смерти. За веру святая была вынуждена лишиться жизни.

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Интересные факты

В 1913 году свой первый полет совершил гидроплан Игоря Сикорского, а в 1919 главой УНР стал Симон Петлюра. В 1945 году в Москву доставили акт о капитуляции Германии, а в 1950 было создано Европейское объединение угля и стали.

Кто родился 9 мая?

Клаудио Монтеверди – композитор;

Адам Опель – основатель Adam Opel GmbH;

Владимир Гнатюк – фольклорист;

Говард Картер – археолог;

Ячницкий Аполлон – актер;

Николай Панасьев – актер;

Юпп Хайнкес – футболист.

Народные приметы

Хорошая погода предвещала богатый урожай. Также добрым знаком сегодня считалась роса на траве.

Что нельзя делать 9 мая?

В связи с пандемией коронавируса сегодня стоит остаться дома и отказаться от участия в массовых митингах.