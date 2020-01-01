День матери в Украине в 2020 году: традиции, запреты

Для каждого ребенка самым важным и любимым человеком в мире является его мама.

В Украине сегодня празднуют День матери, а в Румынии День отца. На Мальдивах 10 мая День защиты детей, а в Германии День книги. Также в мире отмечают День движения для здоровья и Международный день матери.

День матери впервые был предложен в 1872 году американской активисткой Джулией Уорд. Инициативу не поддержало общество и о ней забыли почти на 40 лет. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил каждое второе воскресенье Днем матери. После этот праздник стали отмечать и в других странах мира.

В нашей стране День матери предложили украинки из Канады. В 1939 праздник запретили советские власти. День матери вернулся в Украину на официальном уровне в 1999 году, когда был подписан соответствующий указ.

В День матери принято готовить приятные сюрпризы и дарить подарки

Праздник по народному календарю

В народе чтят память Симеона – одного из семидесяти апостолов (первых последователей Христа). Симеон был епископом Иерусалимским. Как и его предшественник, этот святой терпел гонения от иудеев. В следствии, Симеон был схвачен и распят на кресте.

Свой день ангела отмечают Анастасии, Георгии, Иваны, Марии, Николаи, Павлы, Петры, Семены, Сергеи, Степаны.

Интересные факты

В 1881 году Румыния была провозглашена королевством, а в 1925 состоялось открытие киевского моста Патона. В 1940 году Уинстон Черчилль становится премьер-министром Англии, а в 1993 на вершину Эвереста поднялось одновременно 40 людей.

Кто родился 10 мая?

Огюстен Жан Френель – физик;

Махмуд Мухтар – скульптор;

Алла Лисянская – художница;

Ел Смит – певец;

Марина Влади – актриса;

Иван Малкович – поэт, издатель;

Ник Хайдфельд – автогонщинк.

Народные приметы

В народе верили, что дождь сегодня будет способствовать богатому урожаю зерновых. Предки наблюдали за березой: если листочек полностью раскрылся, значит, можно сажать картофель. Крик совы сулит холодную погоду в ближайшие дни.

Что нельзя делать 10 мая?

Раньше нельзя было принимать в пищу ни одного зернышка, которое было приготовлено для посева. А еще во время полевых работ запрещали петь.