День матери в Украине в 2020 году: традиции, запреты
В Украине сегодня празднуют День матери, а в Румынии День отца. На Мальдивах 10 мая День защиты детей, а в Германии День книги. Также в мире отмечают День движения для здоровья и Международный день матери.
День матери впервые был предложен в 1872 году американской активисткой Джулией Уорд. Инициативу не поддержало общество и о ней забыли почти на 40 лет. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил каждое второе воскресенье Днем матери. После этот праздник стали отмечать и в других странах мира.
В нашей стране День матери предложили украинки из Канады. В 1939 праздник запретили советские власти. День матери вернулся в Украину на официальном уровне в 1999 году, когда был подписан соответствующий указ.
В День матери принято готовить приятные сюрпризы и дарить подарки
Праздник по народному календарю
В народе чтят память Симеона – одного из семидесяти апостолов (первых последователей Христа). Симеон был епископом Иерусалимским. Как и его предшественник, этот святой терпел гонения от иудеев. В следствии, Симеон был схвачен и распят на кресте.
Свой день ангела отмечают Анастасии, Георгии, Иваны, Марии, Николаи, Павлы, Петры, Семены, Сергеи, Степаны.
Интересные факты
В 1881 году Румыния была провозглашена королевством, а в 1925 состоялось открытие киевского моста Патона. В 1940 году Уинстон Черчилль становится премьер-министром Англии, а в 1993 на вершину Эвереста поднялось одновременно 40 людей.
Кто родился 10 мая?
- Огюстен Жан Френель – физик;
- Махмуд Мухтар – скульптор;
- Алла Лисянская – художница;
- Ел Смит – певец;
- Марина Влади – актриса;
- Иван Малкович – поэт, издатель;
- Ник Хайдфельд – автогонщинк.
Народные приметы
В народе верили, что дождь сегодня будет способствовать богатому урожаю зерновых. Предки наблюдали за березой: если листочек полностью раскрылся, значит, можно сажать картофель. Крик совы сулит холодную погоду в ближайшие дни.
Что нельзя делать 10 мая?
Раньше нельзя было принимать в пищу ни одного зернышка, которое было приготовлено для посева. А еще во время полевых работ запрещали петь.