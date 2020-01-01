Международный день пожарника: История

Сегодня также празднуют День Звездных войн.

Во всем мире сегодня отмечают Международный день пожарника. Начало этому празднику положила трагедия, которая случилась 2 декабря 1998 года в австралийском городе Линтон. Во время тушения пожара трагически погибли пять борцов с огнем. В 1999 был учрежден День работника пожарной охраны.

Также сегодня на Фиджи и в КНР отмечают День молодежи, в Голландии День памяти. В Доминике и Антигуа празднуют День труда, а в Америке – День птиц.

Праздник по народному календарю

В народе сегодня чтят память нескольких мучеников: Януария, Прокла, Соссия, Фавста. Яннуарий в юном возрасте получил сан епископа. Слуги Диоктелиана поймали священнослужителя и бросили его в темницу. Там Януарий познакомился с Проклом и Соссием. По воскресеньям они проводили тайную литургию. Вскоре император узнал об этом и решил наказать нарушителей. Их бросили в огонь, но они не сгорели. Мужчин оставили в диком лесу на съедение зверям, но и звери не притронулись к святым. После Диоктелиан приказал слугам снести Яннуарию и его сподвижникам головы с плеч.

Свой день ангела отмечают Александры, Алексеи, Денисы, Иваны, Максимы, Николаи, Федоры, Филиппы.

Интересные факты

В 1807 году власти Франции и Персии подписали Финкенштайнский договор, а в 1838 был выкуплен крепостной Тарас Шевченко. В 1878 году изобретатель Томас Эдисон продемонстрировал работу фонографа, а в 1904 началось производство автомобилей “Роллс-Ройс“. В 1979 году на пост премьер-министра Англии избрана Маргарет Тетчер, а в 1990 город Ворошиловград переименовывали в Луганск.

Кто родился 4 мая?

Бартоломео Кристофори – изобретатель фортепиано;

Томас Генри Гексли – естествовед;

Мария Тессейр-Донец – оперная певица;

Николай Бурлюк – писатель;

Одри Хепберн – актриса;

Татьяна Самойлова – актриса;

Майк Дернт – музыкант.

Что нельзя делать 4 мая?

Не приветствуется физическая работа сегодня. Также запрещено ругаться.