Обезьяна на мотоцикле пыталась украсть ребенка

Животное примчалось на мини-мотоцикле к группе детей и, бросив свое транспортное средство, схватило ребенка и попыталось утащить.

Австралийское издание 9news в понедельник, 4 мая, опубликовало видео, на котором обезьяна попыталась похитить ребенка. Причем к месту похищения животное примчалось на мини-мотоцикле.

Предположительно видео снято в Индонезии. Австралийские журналисты предположили, что к похищению ребенка с использованием обезьяны причастны люди: похоже, что животное находилось на очень длинной веревке-"поводке".

Потенциальное преступление не было доведено до конца: обезьяну испугали местные жители, от криков которых оно бросило ребенка и убежало.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии появился похоронный сервис для секс-кукол.

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