Впервые за долгие годы в Кропивницкий прилетели сотни лебедей
В Кропивницком во время карантина в связи с пандемией коронавируса случилось настоящее природное чудо. В городе зафиксировано массовое нашествие птиц, причем впервые на памяти старожилов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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На местно реке Ингул появились сотни диких уток, гусей и лебедей. Река протекает через весь город. Этом значит, что дикие пернатые начали обустраиваться фактически среди жилых кварталов.
Чуду больше всего радуются местные жители. Сотни лебедей прилетели на Ингул не так давно и уже начали гнездиться. Днем они держатся на середине реки, а вот утром или вечером подплывают ближе к берегу. Местные жители караулят возле водоема, чтобы птиц не обижали и не подожгли камыш с гнездами. Так много лебедей здесь видят впервые.
Это связано, конечно, с карантином. Из-за того, что меньше людей отдыхают на берегу. Нет музыки, нет шума и птицы выбрали нашу реку для своих гнезд. Они прилетают сюда со своим потомством, молодые птицы находят новые пары. Старые птицы прогоняют свое потомство и строят новые гнезда в камышах, - пояснил орнитолог Станислав Гулдавичус.
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Местные беспокоятся, что после карантина люди напугают лебедей, и те улетят, оставив свои гнезда и потомство.
Напомним, в Одесскую область прилетели розовые фламинго. Экзотические птицы прилетели из Африки.
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