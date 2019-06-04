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Нудисты в Британии устроили "голую" свадьбу

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Несколько гостей отказались от участия в празднике из-за откровенного дресс-кода.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В британском городе Пул графства Дорсет пара нудистов провела свадьбу в привычном для них стиле - без одежды. На праздник пришли 40 человек. Об этом сообщает Корреспондент. 

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Известно, что 59-летний Найджел Сеймур и его 30-летняя избранница Рейчел являются членами клуба нудистов. Пара познакомилась три года назад.

Невеста похвасталась, что ей не пришлось тратить тысячу фунтов на свадебное платье

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На праздник были приглашены родственники и друзья пары. Все они принесли с собой полотенца и кремы для загара.

Интересно, что фотографировал свадьбу 74-летний отец невесты, который тоже был обнаженным. 

Ранее были названы лучшие нудистские пляжи.

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Теги: Британия, нудисты, свадьба
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