Оценен риск заражения COVID в самолете

Ситуацию прокомментировал Генеральный директор авиакомпании Qantas, понесший огромные убытки из-за пандемии.

Генеральный директор авиакомпании Qantas Алан Джойс рассказал о вероятности заразиться коронавирусом в самолете. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина выразил сомнение по поводу риска передачи инфекции во время полета. По его словам, на текущий момент нет данных, которые подтверждали бы высокий уровень риска заражения в самолете.

Также он отметил, что специалисты пока не зафиксировали ни одного случая передачи коронавируса на борту самолета.

Джойс подчеркнул, что в самолете пассажиры сидят "в одном направлении", а между ними есть небольшая перегородка. Заключения ученых позволяют сделать вывод, что вероятность заразиться COVID-19 на борту самолета очень низка.

Из-за этого мужчина подверг сомнению необходимость дистанцирования в салоне. Он отметил, что будет настаивать на отмене правил дистанцирования, и поиску более эффективных мер.

Ранее сообщалось, что было названо самое грязное место в самолете. Также Корреспондент писал о том, что был назван срок возобновления путешествий по миру.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet