Оценен риск заражения COVID в самолете
Генеральный директор авиакомпании Qantas Алан Джойс рассказал о вероятности заразиться коронавирусом в самолете. Об этом сообщает Daily Mail.
Мужчина выразил сомнение по поводу риска передачи инфекции во время полета. По его словам, на текущий момент нет данных, которые подтверждали бы высокий уровень риска заражения в самолете.
Также он отметил, что специалисты пока не зафиксировали ни одного случая передачи коронавируса на борту самолета.
Джойс подчеркнул, что в самолете пассажиры сидят "в одном направлении", а между ними есть небольшая перегородка. Заключения ученых позволяют сделать вывод, что вероятность заразиться COVID-19 на борту самолета очень низка.
Из-за этого мужчина подверг сомнению необходимость дистанцирования в салоне. Он отметил, что будет настаивать на отмене правил дистанцирования, и поиску более эффективных мер.
Ранее сообщалось, что было названо самое грязное место в самолете. Также Корреспондент писал о том, что был назван срок возобновления путешествий по миру.
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