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Сербия открылась для иностранцев без тестов на COVID-19

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Иностранные граждане больше не обязаны проходить тесты или обязательную обсервацию. Сербская авиакомпания "Эр Србиа" возобновила рейсы в Цюрих и Франкфурт.
Сербия открылась для иностранцев без тестов на COVID-19
Pixabay

Сербия открыла границы для иностранных граждан с 22 мая. Они могут въезжать на территорию страны без тестирования на COVID-19 и 14-дневной самоизоляции. Об этом сообщает Радио Свобода

Соответствующее решение приняли власти Сербии на основе заявлений кризисного штаба, о приостановлении распространения коронавируса.

Теперь иностранным гражданам на границе предоставляют информацию о правилах поведения и адреса больниц, куда следует обратиться в случае необходимости.

Также были разрешены собрания с количеством до 100 человек. Все участники должны иметь защитные маски и соблюдать двухметровую дистанцию. Отмечается, что сербская авиакомпания "Эр Србиа" возобновила рейсы в Цюрих и Франкфурт, а вскоре начнет летать в Лондон, Вену, Париж и Амстердам.

Ранее сообщалось, что Черногория планирует открыть турсезон с 1 июля. Также Корреспондент писал о том, что был назван срок возобновления путешествий по миру.

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Теги: туризм, граница, туристы, Сербия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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