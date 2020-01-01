В Таиланде назвали дату открытия для туристов

В стране с 26 апреля фиксируют менее двух десятков новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.

Правительство Таиланда назвало возможную дату возобновления туризма. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Таиланд может полностью открыться для туристов с 1 июля. Правительство королевства намерено снять все ограничения для бизнеса и туризма уже в средине лета.

К 1 июля в Таиланде должны отменить чрезвычайное положение и комендантский час. Постепенно ослабят и другие запреты, в том числе на внутренние и международные поездки.

Обязательное ношение масок и социальное дистанцирование останется обязательным даже после открытия страны для туристов.

По состоянию на 29 мая, общее число заразившихся коронавирусом в Таиланде - 3 076. За последние сутки зафиксировано 11 случаев были зафиксированы за последние сутки.

При этом с 26 апреля фиксируют менее двух десятков новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. Скончались от COVID-19 57 человек.

Ранее сообщалось, что в Греции назвали дату начала туристического сезона. Также Корреспондент писал о том, что Украина и Турция договариваются о возобновлении туризма.

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