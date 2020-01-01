Армянин назначал "воров в законе" за круглую сумму по Скайпу

Мошенник, представляющийся авторитетным преступником, за определенную сумму оказывал услуги – давал "добро" на коронацию "вора в законе" и называл клиента "четким".

Житель Армении нашел креативный способ заработать, используя интерес клиентов к тюремной тематике. Услуги находчивого армянина были недешевыми, однако, судя по всему, пользовались спросом, пишут Вести-Узбекистан.

Так, 52-летний мужчина подвал своего дома превратил в тюремную камеру. Родственники дельца изображали его сокамерников.

Мужчина общался в Telegram и Skype. Он представлялся отбывающим срок криминальным авторитетом и предлагал свои услуги.

"Всего" за 100 долларов он торжественно объявлял человека "четким пацаном", за 500 – называл его "стремягой" (стремящийся познать воровскую идеологию, - ред.).

От 200 до 700 долларов армянин брал за то, что называл кого-то "крысой" или "подлецом".

Самой дорогой услугой была коронация "вора в законе". Чтобы получить на это разрешение клиенты выкладывали по пять тысяч евро.

Журналисты выяснили, что мошенник чаще всего "разводил" подростков и водителей такси, проживающих в Крыму, на Северном Кавказе и на Кубани.

Ранее мы писали, что киберполиция заблокировала 10 тысяч ссылок "коронавирусных мошенников". Также были заблокированы почти две тысячи финансовых операций.

Напомним, что мошенники угрожают заразить COVID-19 любителей "клубнички".

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