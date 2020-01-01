Армянин назначал "воров в законе" за круглую сумму по Скайпу
Житель Армении нашел креативный способ заработать, используя интерес клиентов к тюремной тематике. Услуги находчивого армянина были недешевыми, однако, судя по всему, пользовались спросом, пишут Вести-Узбекистан.
Так, 52-летний мужчина подвал своего дома превратил в тюремную камеру. Родственники дельца изображали его сокамерников.
Мужчина общался в Telegram и Skype. Он представлялся отбывающим срок криминальным авторитетом и предлагал свои услуги.
"Всего" за 100 долларов он торжественно объявлял человека "четким пацаном", за 500 – называл его "стремягой" (стремящийся познать воровскую идеологию, - ред.).
От 200 до 700 долларов армянин брал за то, что называл кого-то "крысой" или "подлецом".
Самой дорогой услугой была коронация "вора в законе". Чтобы получить на это разрешение клиенты выкладывали по пять тысяч евро.
Журналисты выяснили, что мошенник чаще всего "разводил" подростков и водителей такси, проживающих в Крыму, на Северном Кавказе и на Кубани.
Ранее мы писали, что киберполиция заблокировала 10 тысяч ссылок "коронавирусных мошенников". Также были заблокированы почти две тысячи финансовых операций.
Напомним, что мошенники угрожают заразить COVID-19 любителей "клубнички".
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