Драгоценный 24-каратный металл использован для оформления не только интерьера здания, но и экстерьера.

В столице Вьетнама открылся первый в мире пятизвездочный отель Dolce Hanoi Golden Lake с золотым покрытием деталей интерьера и экстерьера. Об этом сообщается на официальном сайте заведения.

Dolce Hanoi Golden Lake занимает здание в 25 этажей и расположен в центре Ханоя. Двери, стены, потолок и другие элементы интерьера отеля, а также часть фасада, площадью около пяти тысяч квадратных метров, покрыты 24-каратным золотом.

Строительство отеля заняло десять лет. В нем расположены 342 номера, часть из которых с позолоченной мебелью, ванными, унитазами и декором.

Cмотрите фотогалерею: Во Вьетнаме открылся покрытый золотом отель

Остановиться в отеле можно от 250 долларов в сутки.

Ранее сообщалось, что повар пятизвездочного отеля плевал в еду китайцев. Также Корреспондент писал о том, что был назван топ-10 безопасных пляжей Европы на лето-2020.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet