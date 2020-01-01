Как перестать быть жертвой

Почему люди сами выбирают путь жертвы? Какие ситуации заставляют их войти в это состояние? И как исправить проблему?

Гештальт-терапевт Игорь Погодин подробно разобрал тему в своем материале.

Человек, столкнувшийся с насилием или ситуациями, которые могут к нему привести, чувствует определенные изменения в своей жизни. Часто это далеко не самые лучшие изменения. Он превращается в профессиональную жертву на уровне подсознания.

Почему это происходит и как это исправить?

Насилие – событие, от которого не застрахован никто и нигде. Не всегда получается избегать таких ситуаций, даже если вы очень стараетесь. Даже если лично вы не переживали ничего подобного, рядом с вами точно есть люди, с которыми происходили эти неприятные события.

Физическое, психологическое или сексуальное насилие всегда связано с нарушением границ с другим человеком. Кто-то проникает в чью-то жизнь без его разрешения. Следовательно, у человека, над которым совершено насилие, возникает боль. Если рядом есть человек, который помогает пережить ее – она утихнет со временем. Если же нет – боль начинает скапливаться. Что может привести к сильной и даже невыносимой боли.

И с этим точно нужно что-то делать. Потому что часто боль оказывается настолько сильной, что человек прибегает к критическим мерам. Просто отключает в себе эмоции. Но вместе с болью он перестает чувствовать все то, что делает его живым. Перестает радоваться, любить, влюбляться, ревновать и т.д. Это тотальная анестезия.

Что такое виктимизация и почему человек выбирает стать жертвой

Это один из кривых и неправильных способов справиться с травмой насилия. Человек становится профессиональной жертвой. Возможно, сам того не понимая.

Он теряет чувствительность и перестает обращать внимание на действия, которые другие люди проявляют к нему. В том числе и агрессивные, негативные действия. Таким образом привлекает их.

Например:

Девушка после сексуального насилия виктимизируется. И через некоторое время дважды в неделю оказывается в ситуациях, где ей снова грозит подобная опасность. Она этого не хочет. Но сама идет к ним.

У меня была пациентка, которая предпочитала за городом передвигаться на попутках в любое время. Только спустя полгода терапии выяснилось, что в 17 лет с ней произошла жестокая и жуткая ситуация сексуального насилия.

А жертва физического насилия во-первых всегда находится в окружении агрессивных людей. И во вторых всегда вступает с ними в конфликтные ситуации. Хотя самому кажется, что ничего не делает и к нему просто все настроены агрессивно.

Те, с кем произошло психологическое насилие, ищут подобных людей. Например, похожих на маму, которая постоянно жаловалась на отца и рассказывала ребенку детали его сексуальных измен.

Во всех трех случаях по отношению к жертве есть агрессия, которую она не замечает.

Как выйти из состояния жертвы

Никогда не поздно начать переживать. Начать замечать, что ситуации, в которых вы находитесь, не нормальные. И обращать внимание на агрессию, которую проявляют другие люди к вам.

Со временем вы почувствуете, что подавили в себе какие-то желания. Например, сказать “нет” человеку, который хочет рассказать вам очередную историю из криминальной программы, от которой у вас волосы встают дыбом.

В этом случае есть смысл двинуться в сторону этих реакций. Сделать то, что поможет оградить себя от агрессии. И психологической, и физической. Обнаружить вокруг себя негативные ситуации и выйти из них.

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