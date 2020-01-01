Как перестать быть жертвой

Как перестать быть жертвойРеклама
Почему люди сами выбирают путь жертвы? Какие ситуации заставляют их войти в это состояние? И как исправить проблему?
Гештальт-терапевт Игорь Погодин подробно разобрал тему в своем материале.
Человек, столкнувшийся с насилием или ситуациями, которые могут к нему привести, чувствует определенные изменения в своей жизни. Часто это далеко не самые лучшие изменения. Он превращается в профессиональную жертву на уровне подсознания.
Почему это происходит и как это исправить?
Насилие – событие, от которого не застрахован никто и нигде. Не всегда получается избегать таких ситуаций, даже если вы очень стараетесь. Даже если лично вы не переживали ничего подобного, рядом с вами точно есть люди, с которыми происходили эти неприятные события.
Физическое, психологическое или сексуальное насилие всегда связано с нарушением границ с другим человеком. Кто-то проникает в чью-то жизнь без его разрешения. Следовательно, у человека, над которым совершено насилие, возникает боль. Если рядом есть человек, который помогает пережить ее – она утихнет со временем. Если же нет – боль начинает скапливаться. Что может привести к сильной и даже невыносимой боли.
И с этим точно нужно что-то делать. Потому что часто боль оказывается настолько сильной, что человек прибегает к критическим мерам. Просто отключает в себе эмоции. Но вместе с болью он перестает чувствовать все то, что делает его живым. Перестает радоваться, любить, влюбляться, ревновать и т.д. Это тотальная анестезия.
Что такое виктимизация и почему человек выбирает стать жертвой
Это один из кривых и неправильных способов справиться с травмой насилия. Человек становится профессиональной жертвой. Возможно, сам того не понимая.
Он теряет чувствительность и перестает обращать внимание на действия, которые другие люди проявляют к нему. В том числе и агрессивные, негативные действия. Таким образом привлекает их.
Например:
Девушка после сексуального насилия виктимизируется. И через некоторое время дважды в неделю оказывается в ситуациях, где ей снова грозит подобная опасность. Она этого не хочет. Но сама идет к ним.
У меня была пациентка, которая предпочитала за городом передвигаться на попутках в любое время. Только спустя полгода терапии выяснилось, что в 17 лет с ней произошла жестокая и жуткая ситуация сексуального насилия.
А жертва физического насилия во-первых всегда находится в окружении агрессивных людей. И во вторых всегда вступает с ними в конфликтные ситуации. Хотя самому кажется, что ничего не делает и к нему просто все настроены агрессивно.
Те, с кем произошло психологическое насилие, ищут подобных людей. Например, похожих на маму, которая постоянно жаловалась на отца и рассказывала ребенку детали его сексуальных измен.
Во всех трех случаях по отношению к жертве есть агрессия, которую она не замечает.
Как выйти из состояния жертвы
Никогда не поздно начать переживать. Начать замечать, что ситуации, в которых вы находитесь, не нормальные. И обращать внимание на агрессию, которую проявляют другие люди к вам.
Со временем вы почувствуете, что подавили в себе какие-то желания. Например, сказать “нет” человеку, который хочет рассказать вам очередную историю из криминальной программы, от которой у вас волосы встают дыбом.
В этом случае есть смысл двинуться в сторону этих реакций. Сделать то, что поможет оградить себя от агрессии. И психологической, и физической. Обнаружить вокруг себя негативные ситуации и выйти из них.
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Як перестати бути жертвою [Навіть якщо ви не усвідомлюєте, що є нею]
Чому люди самі обирають шлях жертви? Які ситуації змушують їх увійти в цей стан? І як виправити проблему?
Гештальт-терапевт Ігор Погодін докладно розібрав тему в своєму матеріалі.
Людина, що зіткнулася з насильством або ситуаціями, які можуть до нього привести, відчуває певні зміни у своєму житті. Часто це далеко не найкращі зміни. Вона перетворюється у професійну жертву на рівні підсвідомості.
Чому це відбувається і як це виправити?
Насильство – подія, від якої не застрахований ніхто і ніде. Не завжди вдається уникати таких ситуацій, навіть якщо ви дуже намагаєтеся. Навіть якщо особисто ви не переживали нічого подібного, поруч з вами точно є люди, з якими відбувалися ці неприємні події.
Фізичне, психологічне або сексуальне насильство завжди пов'язане з порушенням меж з іншою людиною. Хтось проникає в чиєсь життя без його дозволу. Отже, у людини, над якою вчинено насильство, виникає біль. Якщо поруч є людина, яка допомагає пережити її – він вщухне згодом. Якщо ж ні – біль починає накопичуватися. Що може призвести до сильного і навіть нестерпного болю.
І з цим точно треба щось робити. Тому що часто біль виявляється настільки сильною, що людина вдається до критичних заходів. Просто відключає в собі емоції. Але разом з болем вона перестає відчувати все те, що робить її живим. Перестає радіти, любити, закохуватися, ревнувати і т.д. Це тотальна анестезія.
Що таке віктимізація і чому людина вибирає стати жертвою
Це один з кривих і неправильних способів впоратися з травмою насильства. Людина стає професійною жертвою. Можливо, сама того не розуміючи.
Вона втрачає чутливість і перестає звертати увагу на дії, які інші люди проявляють до неї. У тому числі й агресивні, негативні дії. Таким чином привертає їх.
Наприклад:
Дівчина після сексуального насильства віктимізуєтся. І через деякий час двічі на тиждень виявляється в ситуаціях, де їй знову загрожує подібна небезпека. Вона цього не хоче. Але сама йде до них.
У мене була пацієнтка, яка вважала за краще за містом пересуватися на попутках в будь-який час. Тільки через півроку терапії з'ясувалося, що в 17 років з нею сталася жорстока і страшна ситуація сексуального насильства.
А жертва фізичного насильства по-перше завжди знаходиться в оточенні агресивних людей. І по-друге вступає з ними в конфліктні ситуації. Хоча самій здається, що нічого не робить і до неї просто всі налаштовані агресивно.
Ті, з ким сталося психологічне насильство, шукають подібних людей. Наприклад, схожих на маму, яка постійно скаржилася на батька і розповідала дитині деталі його сексуальних зрад.
У всіх трьох випадках по відношенню до жертви є агресія, якої вона не помічає.
Як вийти зі стану жертви
Ніколи не пізно почати переживати. Почати помічати, що ситуації, в яких ви перебуваєте, не нормальні. І звертати увагу на агресію, яку проявляють інші люди до вас.
Згодом ви відчуєте, що подавили в собі якісь бажання. Наприклад, сказати “ні“ людині, яка хоче розповісти вам чергову історію з кримінальної програми, від якої у вас волосся стає дибки.
В цьому випадку є сенс рушити в бік цих реакцій. Зробити те, що допоможе захистити себе від агресії. І психологічної, і фізичної. Виявити навколо себе негативні ситуації і вийти з них.
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