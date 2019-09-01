Названы безопасные страны для туризма в 2020 году

Всемирная туристская организация ООН внедрила специальные протоколы, по которым оценивается безопасность пребывания туристов в стране или городе.

Названы самые безопасные направления для туристов в 2020 году. Об этом сообщается на сайте World Travel & Tourism Council, WTTC.

Во Всемирном совете по туризму и путешествиям назвал страны и города, получившие необходимую "печать" безопасности.

Новые протоколы, регламентирующие качество охраны здоровья и гигиены, с момента их одобрения Всемирной туристской организацией ООН получили Турция, Болгария, Ямайка, Маврикий, Онтарио (Канада), Португалия, Саудовская Аравия и мексиканские направления - Нижняя Калифорния, Сур и Юкатан.

Также безопасными для туристов признаны Барселона, Канкун, Мадрид и Севилья.

В этих странах и городах внедрены специальные протоколы безопасности WTTC Safe Travels. Они подразумевают повышенные стандарты правил гигиены и защиты здоровья путешествующих.

Ранее был назван топ-10 безопасных пляжей Европы на лето-2020. Также Корреспондент писал о том, что были названы самые безопасные страны.

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