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Поприседавшая у алтаря туристка разгневала сеть

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Девушка в купальнике выполняла приседания на камеру, пока рядом местные жители готовились к религиозному обряду.
Поприседавшая у алтаря туристка разгневала сеть
Кадр из видео

На Бали туристка в бикни поприседала возле индуистского алтаря и была обругана. На ролик девушки обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах видно, как девушка в купальнике проводит тренировку на пляже острова Бали. Ее с разных ракурсов снимает другая девушка. В то же время местные жители рядом готовили алтарь для проведения индуистской религиозной церемонии.

Пользователи сети раскритиковали поведение туристки, возмутившись нежеланием иностранцев уважать местные традиции. Юзеры отметили, что на Бали множество туристов, ведущих себя подобным образом.

В комментариях также отметили, что девушка на видео, вероятно, славянской национальности.

Ранее сообщалось, что ведущая прогулялась без бюстгальтера и попала под критику. Также Корреспондент писал о том, что модель plus-size раскритиковали за фото в бикини.

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Теги: религия, видео, туристы, фото, бикини, критика, глобализация, обряд, купальник
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Источник: korrespondent.net

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