Поприседавшая у алтаря туристка разгневала сеть
На Бали туристка в бикни поприседала возле индуистского алтаря и была обругана. На ролик девушки обратило внимание издание Daily Mail.
На кадрах видно, как девушка в купальнике проводит тренировку на пляже острова Бали. Ее с разных ракурсов снимает другая девушка. В то же время местные жители рядом готовили алтарь для проведения индуистской религиозной церемонии.
Cмотрите фотогалерею: Поприседавшая у алтаря туристка разгневала сеть
Пользователи сети раскритиковали поведение туристки, возмутившись нежеланием иностранцев уважать местные традиции. Юзеры отметили, что на Бали множество туристов, ведущих себя подобным образом.
В комментариях также отметили, что девушка на видео, вероятно, славянской национальности.
Ранее сообщалось, что ведущая прогулялась без бюстгальтера и попала под критику. Также Корреспондент писал о том, что модель plus-size раскритиковали за фото в бикини.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet