Поприседавшая у алтаря туристка разгневала сеть

Девушка в купальнике выполняла приседания на камеру, пока рядом местные жители готовились к религиозному обряду.

На Бали туристка в бикни поприседала возле индуистского алтаря и была обругана. На ролик девушки обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах видно, как девушка в купальнике проводит тренировку на пляже острова Бали. Ее с разных ракурсов снимает другая девушка. В то же время местные жители рядом готовили алтарь для проведения индуистской религиозной церемонии.

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Пользователи сети раскритиковали поведение туристки, возмутившись нежеланием иностранцев уважать местные традиции. Юзеры отметили, что на Бали множество туристов, ведущих себя подобным образом.

В комментариях также отметили, что девушка на видео, вероятно, славянской национальности.

Ранее сообщалось, что ведущая прогулялась без бюстгальтера и попала под критику. Также Корреспондент писал о том, что модель plus-size раскритиковали за фото в бикини.

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