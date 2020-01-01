Британки после карантина бросились массово записываться в косметологические клиники, чтобы изменить форму своих глаз. Женщины хотят быть похожими на знаменитую супермодель.

В Великобритании женщины массово обращаются в косметологические клиники с просьбой изменить им форму глаз. Британки хотят заполучить Fox Eye – "лисьи глаза". Количество записей на сеансы после снятия в стране карантинных ограничений увеличилось в 15 раз, пишет Daily Mail.

Женщины хотят иметь форму глаз, как у супермодели Беллы Хадид и известной телеперсоны Кендалл Дженнер, рассказала основательница лондонского салона SAS Aesthetics Махса Салеки.

Такая операция обойдется дамам в 500 фунтов стерлингов.

Сама процедура занимает около получаса. Специалист приподнимает брови и внешние уголки глаз с помощью растворимой нити. Таким образом и получаются "лисьи глаза".

"Услуга востребована среди женщин разных возрастов. За ней обращаются как молодые девушки и блогерши из Instagram, так и пожилые женщины, ищущие бюджетный способ поднять опустившиеся со временем веки", - рассказала Махса Салеки.

Cмотрите фотогалерею: Женщины массово начали переделывать форму глаз

Как сообщалось ранее, известная ведущая решила уменьшить грудь. Знаменитость удалит из груди импланты, установленные 10 лет назад.

Также Korrespondent.net писал, что модель увеличила ягодицы и не могла сидеть. Шесть месяцев она испытывала сильные боли. Хирургическое вмешательство обошлось ей в 70 тысяч долларов.

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