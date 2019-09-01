Мальдивы откроют границы для туристов в июле

Иностранным туристам не нужно будет делать тест на коронавирус или проходить обсервацию.

Мальдивские острова открываются для туристов с 15 июля. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление президента островного государства Ибрагима Солиха.

Отмечается, что прибытие международных туристов будет приветствоваться. Им не придется проходить тестирование на COVID-19 или предоставлять справки.

Курорты будут принимать гостей с соблюдением всех необходимых мер безопасности и гигиены.

Мальдивские острова закрыли границы в марте 2020 года в попытке остановить распространение коронавируса. В государстве с населением около 340 тысяч человек на 24 июня зарегистрировано 2 238 случаев заражения COVID-19.

Ранее сообщалось, что Украина попала в красную зону стран с COVID-19. Также Корреспондент писал о том, что Кипр не будут требовать от туристов справку об отсутствии COVID.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet