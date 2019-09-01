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Названы "открытые" для украинцев страны

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Украина попала в "красную зону" по заболеваемости коронавирусом, поэтому часть государств не разрешает украинцам пересекать их границы.
Названы "открытые" для украинцев страны
Pixabay

Для тех, кто соскучился по путешествиям и полетам, Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий опубликовал список "открытых" стран. Данные появились на странице политика в Facebook.

Министр отметил, что на текущий момент украинцы без дополнительных условий могут посетить Албанию, США, Ирландию и Сербию.

Великобритания и Беларусь требуют от граждан Украины соблюдение двухнедельного карантина. Черногория пропустит на границе при наличии отрицательного результата ПЦР теста COVID-19, сделанного не позже чем за 48 часов до путешествия.

Ожидается, что с 27 июня украинцы смогут отправиться в Тунис, пройдя обязательное тестирование на COVID-19 после прибытия. С 1 июля туристов из Украины свободно планирует пропускать Турция.

Кипр, Грузия и Греция рассмотрит возможность принятие украинцев только после улучшения эпидемической ситуации в нашей стране.

Накануне сообщалось, что Украина попала в красную зону стран с COVID-19. Также Корреспондент писал о том, что Turkish Airlines возобновит полеты в Украину.

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Теги: Украина, туризм, авиаперелет, граница, туристы, украинцы, путешествие, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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