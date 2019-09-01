Названы "открытые" для украинцев страны
Для тех, кто соскучился по путешествиям и полетам, Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий опубликовал список "открытых" стран. Данные появились на странице политика в Facebook.
Министр отметил, что на текущий момент украинцы без дополнительных условий могут посетить Албанию, США, Ирландию и Сербию.
Великобритания и Беларусь требуют от граждан Украины соблюдение двухнедельного карантина. Черногория пропустит на границе при наличии отрицательного результата ПЦР теста COVID-19, сделанного не позже чем за 48 часов до путешествия.
Ожидается, что с 27 июня украинцы смогут отправиться в Тунис, пройдя обязательное тестирование на COVID-19 после прибытия. С 1 июля туристов из Украины свободно планирует пропускать Турция.
Кипр, Грузия и Греция рассмотрит возможность принятие украинцев только после улучшения эпидемической ситуации в нашей стране.
Накануне сообщалось, что Украина попала в красную зону стран с COVID-19. Также Корреспондент писал о том, что Turkish Airlines возобновит полеты в Украину.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet