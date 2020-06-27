В ООН осудили секс в машине с символикой организации

Видео с половым актом в авто появилось в Twitter.

В Организации Объединенных Наций заявили, что "шокированы и глубоко обеспокоены" видео с половым актом в авто с символикой организации в Израиле. Об инциденте сообщает Би-би-си.

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На кадрах видно, как женщина в красном платье и мужчина занимаются сексом на заднем сиденье белого авто с маркировкой ООН. Видео длиной 18 секунд выложили в Twitter в пятницу.

Сообщается, что кадры, скорей всего, сделаны на главной набережной Тель-Авива. В ООН заявили, что расследуют инцидент и почти установили фигурантов видео. Там предполагают, что это работники миротворческой организации в Израиле.

Spokesman for the UN’s Secretary-General, Stéphane Dujarric, reacts to the video of couple having sex in one of United Nations’ official car in HaYarkon street in Tel Aviv, Israel, Says the behaviour seen in it is abhorrent and goes against everything that they stand for.. pic.twitter.com/VmEWyS5WKc — amiesblog.com (@amiesblog) June 27, 2020

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации считают подобное поведение "отвратительным". Это "противоречит всему, что мы поддерживаем и за что боремся с точки зрения ненадлежащего поведения работников ООН", заявил он.

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Хизер Барр, руководительница отдела по правам женщин Human Rights Watch, сказала, что "не удивлена" видео из Израиля.

"Хорошо, что они расследуют это", - добавила Барр, однако, по ее мнению, проблем в ООН намного больше, чем это одно видео.

"Эта проблема связана с обвинениями в сексуальной эксплуатации и насилии со стороны работников ООН", - сказала она.

В 2019 году против работников Организации Объединенных Наций подали 175 жалоб о сексуальной эксплуатации и насилия. 16 случаев подтвердили, 15 признали необоснованными, другие расследуют.

Напомним, ранее сообщалось, что Тина Канделаки заявила о домогательствах Саакашвили.

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