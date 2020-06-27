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В ООН осудили секс в машине с символикой организации

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Видео с половым актом в авто появилось в Twitter.
Машина попала на видео
Машина попала на видео
скриншот видео

В Организации Объединенных Наций заявили, что "шокированы и глубоко обеспокоены" видео с половым актом в авто с символикой организации в Израиле. Об инциденте сообщает Би-би-си.

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На кадрах видно, как женщина в красном платье и мужчина занимаются сексом на заднем сиденье белого авто с маркировкой ООН. Видео длиной 18 секунд выложили в Twitter в пятницу.

Сообщается, что кадры, скорей всего, сделаны на главной набережной Тель-Авива.  В ООН заявили, что расследуют инцидент и почти установили фигурантов видео. Там предполагают, что это работники миротворческой организации в Израиле.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации считают подобное поведение "отвратительным". Это "противоречит всему, что мы поддерживаем и за что боремся с точки зрения ненадлежащего поведения работников ООН", заявил он.

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Хизер Барр, руководительница отдела по правам женщин Human Rights Watch, сказала, что "не удивлена" видео из Израиля.

"Хорошо, что они расследуют это", - добавила Барр, однако, по ее мнению, проблем в ООН намного больше, чем это одно видео.

"Эта проблема связана с обвинениями в сексуальной эксплуатации и насилии со стороны работников ООН", - сказала она.

В 2019 году против работников Организации Объединенных Наций подали 175 жалоб о сексуальной эксплуатации и насилия. 16 случаев подтвердили, 15 признали необоснованными, другие расследуют.

Напомним, ранее сообщалось, что Тина Канделаки заявила о домогательствах Саакашвили.

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Теги: ООН, секс, Израиль, видео
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