В ООН осудили секс в машине с символикой организации

В Организации Объединенных Наций заявили, что "шокированы и глубоко обеспокоены" видео с половым актом в авто с символикой организации в Израиле. Об инциденте сообщает Би-би-си.

Читай также: Совбез ООН принял резолюцию по борьбе с сексуальным насилием

На кадрах видно, как женщина в красном платье и мужчина занимаются сексом на заднем сиденье белого авто с маркировкой ООН. Видео длиной 18 секунд выложили в Twitter в пятницу.

Сообщается, что кадры, скорей всего, сделаны на главной набережной Тель-Авива. В ООН заявили, что расследуют инцидент и почти установили фигурантов видео. Там предполагают, что это работники миротворческой организации в Израиле.

Spokesman for the UN’s Secretary-General, Stéphane Dujarric, reacts to the video of couple having sex in one of United Nations’ official car in HaYarkon street in Tel Aviv, Israel, Says the behaviour seen in it is abhorrent and goes against everything that they stand for.. pic.twitter.com/VmEWyS5WKc