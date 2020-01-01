Маленький йорк отбился от полутораметрового аллигатора

Аллигатор пытался съесть песика, но он сбежал.

В США семья из Центральной Флориды рассказал о нападении на их собаку аллигатора. Владельцы сказали, что собаке по имени Зои удалось вырваться на свободу после того, как аллигатор тянул ее в близлежащее озеро, сообщает телеканал WFTV.

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12-летний Томас Гордон сказал, что вывозил собаку, когда произошла атака. Томас сказал, что он побежал внутрь, чтобы позвать отца на помощь.

“Примерно через 10 секунд мы вернулись, и, очевидно, Зоя вырвалась от аллигатора“, - сказал он. “Она карабкалась по пруду и была травмирована“.

Зои удалось вырваться на свободу с легкими ранениями.

Флоридская Комиссия по рыбе и дикой природе заявила, что в конце недели охотник за аллигаторами выловил полутораметрового аллигатора из пруда.

Напомним, ранее сообщалось, что полуголый мужчина четыре дня выживал среди крокодилов.

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