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В озере под Кривым Рогом завелись медузы

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Ранее медузы там не водились.
В водохранилище завелись медузы
В водохранилище завелись медузы
Скриншот видео

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В соцсетях жители Кривого Рога делятся видео медуз, которые завелись в Карачуновском водохранилище. Видео опубликовала Наталья Вега на странице одного из местных сообществ в соцсети.

"А вы видели? В Карачуновском водохранилище плавают медузы. Крошечные, но их много", - написала Наталья.

Как считают специалисты, по внешним признакам медузы напоминают пресноводный вид Краспедакуста соверби. И, хотя их родиной считается регион Амазонии, они распространились по всему земному шару, в том числе и Украине. Размеры медуз редко превышают два сантиметра в диаметре. Они питаются зоопланктоном и не представляют для человека никакой опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Азовском море почернела вода.

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Теги: Кривой Рог, медузы, видео
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