Кандидат в губернаторы Токио надел грязный подгузник во время эфира

Во время обращения к избирателям кандидат сплясал в подгузнике.

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Теруки Гото - один из самых загадочных кандидатов в нынешней гонке на пост токийского губернатора. В течение последних девяти лет он был постоянным кандидатом на различных выборах в местные органы власти и постоянно критиковал ограничения, установленные регуляторами кампании.

Например, во время мэрской гонки в 2015 году Гото разработал плакат, который каким-то образом сумел как соответствовать строгим правилам макета, так и изображать его полностью обнаженным и размахивающим мечом самурая.

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Интересной особенностью политики в Японии является то, что общественный вещатель NHK должен выделить эфирное время всем зарегистрированным кандидатам, чтобы представить свою платформу людям. Этим кандидатам разрешается говорить все, что они хотят, даже если это прямо оскорбляет телеканал, на котором они появляются. Что и произошло, когда Теруки Гото разрешили в течение шести минут выступать на телеканале.

В этой речи Гото ссылался на гениталии и кал, но эти слова были подвергнуты цензуре NHK. В общей сложности его зацензурили 21 раз. Но Гото подал в суд на NHK за нарушение закона о выборах, в котором говорится, что политические взгляды кандидата должны передаваться без какого-либо вмешательства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии умер самый одинокий дельфин.

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