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Мировому туризму предрекли "вечные" изменения

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Из-за пандемии коронавируса люди навсегда изменят свое мнение касательно туристических и рабочих поездок.
Мировому туризму предрекли "вечные" изменения
Pixabay

Мировой туризм никогда не вернется в то же состояние, в котором он был до пандемии коронавируса. Об этом заявил главный исполнительный директор сервиса по бронированию жилья Airbnb Брайан Чески, сообщает Axios.

По мнению Чески, туризм никогда не будет таким, как до COVID-19. Этому способствует изменение в отношении людей к путешествиям.

Специалист считает, что туристы будут предпочитать отдых ближе к дому, отдавая предпочтение национальным паркам.

Также Чески считает, что множество людей пересмотрят необходимость полетов для отдыха и рабочих поездок. Конференции и встречи перейдут в онлайн, а путешественники откажутся от "лишней" необходимости садиться в самолет.

Ранее Корреспондент писал о том, как границы открываются для украинцев. Также сообщалось, что Украина попала в красную зону стран с COVID-19.

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Теги: туризм, самолет, туристы, предсказания, путешествие
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Источник: korrespondent.net

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