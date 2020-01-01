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Аэропорт Тайваня запустил фейковые рейсы

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В Тайване "запустили" авиарейсы, которые практически полностью имитировали настоящие: туристы даже занимали места на борту самолета, но сам полет не состоялся.
Пассажиры прошли контроль и делали селфи на борту самолета
Пассажиры прошли контроль и делали селфи на борту самолета
udn.com

Руководство аэропорта Суншань в столице Тайваня Тайбэе решило поддержать местных путешественников, которые из-за закрытого международного авиасообщения вынуждены оставаться дома. В аэропорту провели несколько фейковых рейсов, пишет Reuters.

В акции приняли участие авиакомпании China Airlines и EVA Air.

О имитации авиарейсов сообщили в Facebook. Потенциальных "пассажиров" уведомили, что будет три рейса. Чтобы "отправиться в путешествие" необходимо было сделать репост публикации.

Рандомным образом выбрали 90 человек, которые могли взять с собой одного друга.

Туристы подошли к делу серьезно. Они явились на авиарейсы с багажом и прошли все полагающиеся процедуры: паспортный и таможенный контроль и, конеччно, делали селфи рядом с самолетом и на борту.

Посидев в салоне, люди покинули воздушное судно.

Судя по представленным фотографиям, жители Тайваня были довольны.

Как сообщалось ранее, пилот написал в небе послание о коронавирусе.

Также мы писали, что мужчина одел женские трусы вместо маски в самолет.

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Теги: Тайвань, самолет, авиаперелет, пассажиры, аэропорт, курьез, Коронавирус, Авиарейсы
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Источник: korrespondent.net

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