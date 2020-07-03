Турист 100 дней провел в аэропорту и просит помощи

Житель Эстонии не смог покинуть территорию аэропорта на Филиппинах и вынужден жить в нем более трех месяцев.

Житель Эстонии с так называемым “серым паспортом“ Роман Трофимов более 100 дней живет в аэропорту Манилы. О своей истории мужчина рассказывает на странице в Facebook.

Мужчина всегда мечтал побывать в Азии и решил исполнить свою мечту, отправившись на Филиппины. По прилету в аэропорт Манилы, мужчину не пустили на территорию страны.

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Мужчина отметил, что является “русским родившимся в Прибалтийской части СССР“, поэтому у него эстонский паспорт иностранца. Он не является гражданином Эстонии, из-за чего эстонские власти “не могут ничего сделать“.

Трофимов не может самостоятельно вернуться на родину, более того, у него отобрали паспорт.

Мужчина жалуется на то, что более трех месяцев спит на полу, плохо питается и не видел солнца. Он волнуется, что его состояние здоровья начнет ухудшаться, а иммунная система ослаблена и уязвима ко всем вирусам.

Ранее сообщалось, что мировому туризму предрекли “вечные“ изменения после пандемии коронавируса.

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