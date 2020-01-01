Пассажирка установила в самолете палатку из-за COVID-19

Авиапассажирка так боялась заразиться коронавирусной инфекцией во время полета, что сидела в кресле в установленной палатке, да еще и с маской на лице.

Девушка так просидела весь полет Instagram/passengershaming

Неизвестная женщина во время авиаполета на борту установила палатку. Так она защищалась от коронавируса. Соответствующее фото появилось в Instagram-сообществе, высмеивающем странные выходки туристов во всем мире.

На фото видно, что девушка сидит в кресле авиалайнера в палатке с прозрачными стенками. На лице пассажирки респиратор.

В комментариях кто-то посчитал идею с палаткой на борту самолета отличной, а кто-то решил, что люди начинают сходить с ума.

Как сообщалось ранее, аэропорт Тайваня запустил фейковые рейсы. Туристы даже занимали места на борту самолета, но сам полет не состоялся.

Также Korrespondent.net писал, что Наоми Кэмпбелл выбросила манто после авиаперелета из-за COVID-19. Супермодель побоялась заразиться коронавирусом и оставила в аэропорту верхнюю одежду стоимостью почти 2,8 тыс. долларов.

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