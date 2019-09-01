Самолет сможет преодолеть расстояние из Лондона в Сидней всего за 5 часов. Обычно это маршрут занимает практически сутки.

Компания Virgin Galactic представила дизайн концепта пассажирского сверхзвукового самолета. Об этом сообщает Sky News.

Virgin Galactic, принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, показала внешность своей новой разработки.

Самолет может развивать скорость в три раза превышающую скорость звука - до 3 700 км в час.

Это поможет ему преодолеть расстояние с Лондона в Сидней всего за 5 часов. Обычно это маршрут занимает практически сутки. Из Лондона в Нью-Йорк такой самолет может доставить за менее чем два часа.

Cмотрите фотогалерею: Представлен дизайн сверхзвукового пассажирского самолета

Virgin Galactic может лететь на высоте 18 300 метров и перевозить от девяти до 19 пассажиров.

Совместный дизайн самолета Virgin Galactic разрабатывает с Rolls-Royce. Также компания будет изготавливать двигатели для самолета.

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