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В Киеве мужчина просил деньги "на эскортницу"

Комментариев: 1
Молодой мужчина с необычной надписью на плакате в центре столицы просил у водителей деньги.

В центре Киева мужчина собирал деньги с необычным плакатом. Видео происшествия опубликовано в Телеграм-канале ДТП.kiev.ua.

"В центре Киева парень собирал с водителей деньги с необычным плакатом. Что это было - пранк или социальная акция - пока неизвестно", - говорится в подписи к видео.

На кадрах ролика видно, как мужчина ходит с плакатом, на котором написано "На эскортницу" и просит деньги у водителей.

Ранее сообщалось, что в Берлине дикий кабан украл у нудиста вещи и "заставил" погоняться за собой.

Также сообщалось, что стриптизерша рассказала, как встретила своего отца во время работы.

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Теги: Киев, курьезы, видео, плакат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
fjyhffdlf    07.08.2020, 17:06
Оценка:  -22
fjyhffdlf
"Подайте кто-нибудь на пивасик с сухариками"!
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