В Киеве мужчина просил деньги "на эскортницу"

Молодой мужчина с необычной надписью на плакате в центре столицы просил у водителей деньги.

В центре Киева мужчина собирал деньги с необычным плакатом. Видео происшествия опубликовано в Телеграм-канале ДТП.kiev.ua.

"В центре Киева парень собирал с водителей деньги с необычным плакатом. Что это было - пранк или социальная акция - пока неизвестно", - говорится в подписи к видео.

На кадрах ролика видно, как мужчина ходит с плакатом, на котором написано "На эскортницу" и просит деньги у водителей.

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