Жительница Ивано-Франковска сделала борщ из светящейся курицы

Но ее успокоили, что это безопасно.

В сообществе Коммуналка ИФ в Facebook появилось сообщение от Olena Zaslavska, где она рассказала о светящейся в темноте курице.

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По словам женщины, она купила в супермаркете курятину, бросила в борщ, а кусочек дала кошке. Кошка не съела. А когда женщина встала ночью, увидела, что курица светится.

"Как выбрасывала кусочек в помойку, то жир на пальцах светился тоже", - добавила женщина и приложила фотографию.

Среди комментариев появились и советы специалистов, которые объяснили такой феномен.

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"Данный вид порчи возникает в результате размножения на поверхности мясной туши фотогенных бактерий, которые являются аэробами, обладающие способностью свечения - фосфоресценцией. Мясо заражается ими при хранении в камерах хранения. Свечение обусловлено наличием в клетках бактерий фотогеннои вещества (люциферин), который окисляется кислородом при участии фермента люциферазы. В группу фотобактерий относятся грамотрицательные и грамположительные палочки (кокки и вибрион). Фотогенные бактерии хорошо размножаются на рыбе и мясе, но не вызывают каких-либо изменений их запаха, консистенции и других органолептических показателей. Бактерии светящиеся поражают не только свежее мясо, мясные полуфабрикаты, но и колбасные изделия. Фосфоресценция появляется при наличии влажной среды через 3 ... 4 суток после убоя. При появлении первых признаков гнилостного разложения фосфоресценция прекращается, поскольку протеолитические бактерии инактивируют фосфоресцирующего микрофлору. Мясо с фосфоресценцией пригодно для потребления, поскольку не установлено образования токсинов", - говорится в комментарии.

Сама женщина отнеслась к этому с юмором.

"Уже и борща на этом мясе поела - очень был хороший)) ", - написала пользовательница.

Напомним, ранее сообщалось, что за убийство курицы украинца осудили на пять лет.