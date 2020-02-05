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Канадку с мужем на поводке оштрафовали за нарушение карантина

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Женщина не согласна с тем, что нарушила комендантский час, так как правила не запрещают выгуливать собак.
Женщина выгуливала мужа на поводке, чтобы обойти карантин
Женщина выгуливала мужа на поводке, чтобы обойти карантин
pixabay.com
 
Жительница Квебека попыталась обойти строгий карантин в связи с коронавирусом и вышла на прогулку с мужем, надев на него собачий поводок. Об этом 11 января сообщил телеканал CTV.
 
Отмечается, что 9 января в 21.00 полиция остановила гуляющую пару, которая нарушала комендантский час.
 
Женщина заявила, что правила карантина позволяют выгуливать собак после 20.00 в пределах одного километра от дома.
 
Несмотря на доводы женщины, полиция оштрафовала каждого из супругов на 1500 долларов. 
 
 
Ранее сообщалось, что канадец убил всю свою семью, чтобы скрыть отчисление из колледжа.

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Теги: собака, Канада, карантин, комендантский час, нарушение, Квебек, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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