Канадку с мужем на поводке оштрафовали за нарушение карантина

Женщина не согласна с тем, что нарушила комендантский час, так как правила не запрещают выгуливать собак.

Женщина выгуливала мужа на поводке, чтобы обойти карантин pixabay.com

Жительница Квебека попыталась обойти строгий карантин в связи с коронавирусом и вышла на прогулку с мужем, надев на него собачий поводок. Об этом 11 января сообщил телеканал CTV

Отмечается, что 9 января в 21.00 полиция остановила гуляющую пару, которая нарушала комендантский час.

Женщина заявила, что правила карантина позволяют выгуливать собак после 20.00 в пределах одного километра от дома.

Несмотря на доводы женщины, полиция оштрафовала каждого из супругов на 1500 долларов.