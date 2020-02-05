Канадку с мужем на поводке оштрафовали за нарушение карантина
Женщина не согласна с тем, что нарушила комендантский час, так как правила не запрещают выгуливать собак.
Жительница Квебека попыталась обойти строгий карантин в связи с коронавирусом и вышла на прогулку с мужем, надев на него собачий поводок. Об этом 11 января сообщил телеканал CTV.
Отмечается, что 9 января в 21.00 полиция остановила гуляющую пару, которая нарушала комендантский час.
Женщина заявила, что правила карантина позволяют выгуливать собак после 20.00 в пределах одного километра от дома.
Несмотря на доводы женщины, полиция оштрафовала каждого из супругов на 1500 долларов.
Напомним, на днях в Канаде обнаружили новый штамм коронавируса из ЮАР.
Ранее сообщалось, что канадец убил всю свою семью, чтобы скрыть отчисление из колледжа.
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