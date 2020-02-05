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Рэперша выкопала и сварила своего мертвого кота

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Азилия Бэнкс выложила в Instagram шокирующие кадры, на которых проводит странные ритуалы с трупом животного.
Азилия Бэнкс
Азилия Бэнкс
instagram.com/azealiabanks
 
Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс выкопала останки своего мертвого кота и варила их в кастрюле. Жуткие кадры появились в Instagram stories звезды.
 
Сначала она выкопала мешок с животным, которое умерло три месяца назад.
 
"Люцифер. 2009-2020. Мой дорогой котик, спасибо тебе за все. Легенда. Икона", – отметила звезда в подписи к публикации.
 
Затем Бэнкс выложила кадры, на которых варит что-то похожее на останки кота в кастрюле. 
 
"Многие из вас, ребята, не знают, кот Люцифер умер три месяца назад и нам пришлось положить его в землю. Мы выкапываем его в первый раз. Он возвращается к жизни", – написала рэперша.
 
На данный момент видео удалены из ее аккаунта, однако их успели записать и опубликовали на странице Daily Hip Hop Outlet в Twitter.
 
 
Позже Азилия поделилась в Instagram stories снимком, на котором, предположительно, запечатлен череп ее кота. Во время серии видеоисторий Бэнкс многократно упоминала о колдовстве, которым, по ее собственным утверждениям, она занималась на протяжении трех лет.
Фото: instagram.com/stories/azealiabanks

Ранее сообщалось, что в Индии колдун поджигал женщину и заставлял ее есть свиные фекалии во время обряда изгнания бесов.

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Теги: звезды шоу-бизнеса, видео, фото, кот, странности, труп, певица, рэпер, труп животного
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Источник: korrespondent.net

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