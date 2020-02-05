Рэперша выкопала и сварила своего мертвого кота

Азилия Бэнкс выложила в Instagram шокирующие кадры, на которых проводит странные ритуалы с трупом животного.

Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс выкопала останки своего мертвого кота и варила их в кастрюле. Жуткие кадры появились в Instagram stories звезды.

Сначала она выкопала мешок с животным, которое умерло три месяца назад.

"Люцифер. 2009-2020. Мой дорогой котик, спасибо тебе за все. Легенда. Икона", – отметила звезда в подписи к публикации.

Затем Бэнкс выложила кадры, на которых варит что-то похожее на останки кота в кастрюле.

"Многие из вас, ребята, не знают, кот Люцифер умер три месяца назад и нам пришлось положить его в землю. Мы выкапываем его в первый раз. Он возвращается к жизни", – написала рэперша.

На данный момент видео удалены из ее аккаунта, однако их успели записать и опубликовали на странице Daily Hip Hop Outlet в Twitter.

AZEALIA BANKS DUG UP HER DEAD CAT AND COOKED IT... i have no words for 2021 this is not the year pic.twitter.com/Pn11u5uLUt — Daily Hip Hop Outlet (@DailyRapOutlet) January 12, 2021

Позже Азилия поделилась в Instagram stories снимком, на котором, предположительно, запечатлен череп ее кота. Во время серии видеоисторий Бэнкс многократно упоминала о колдовстве, которым, по ее собственным утверждениям, она занималась на протяжении трех лет.

Фото: instagram.com/stories/azealiabanks Ранее сообщалось, что в Индии колдун поджигал женщину и заставлял ее есть свиные фекалии во время обряда изгнания бесов. Канье Уэст опубликовал видео, как мочился на статуэтку Грэмми

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