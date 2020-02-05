В Лахти чуть больше 100 тысяч жителей и населенный пункт перерабатывает или повторно использует 97% отходов.

Финский город Лахти официально стал Зеленой столицей Европы в 2021 году, сообщил сайт ЕвроПульс

Титул перешел к населенному пункту от Лиссабона. Городу присудили победу за успехи в создании экономики замкнутого цикла: сейчас там перерабатывают или повторно используют 97% отходов.

Кроме того, жюри отметило вклад в оздоровление озера Весиярви, на берегу которого Лахти находится. Также город может похвастаться самой чистой водопроводной водой в мире.

К 2025 году Лахти собирается сократить выбросы парниковых газов на 80% по сравнению с уровнем 1990 года и стать углеродно-нейтральным. К 2050 году власти города планируют построить экономику без отходов – весь мусор будут использовать для получения энергии или перерабатывать.

Напомним, титул Зеленая столица Европы присуждает Еврокомиссия с 2008 года. Его могут получить города с населением больше 100 тысяч человек.

Cмотрите фотогалерею: Зеленой столицы Европы 2021 стал город в Финляндии

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия построит экогород без автомобилей на берегу Красного моря, который будет использовать только чистую энергию.

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