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Зеленой столицы Европы 2021 стал город в Финляндии

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В Лахти чуть больше 100 тысяч жителей и населенный пункт перерабатывает или повторно использует 97% отходов.
Вид на финский город Лахти
Вид на финский город Лахти
facebook.com/visitlahtiru
 
Финский город Лахти официально стал Зеленой столицей Европы в 2021 году, сообщил сайт ЕвроПульс.
 
Титул перешел к населенному пункту от Лиссабона. Городу присудили победу за успехи в создании экономики замкнутого цикла: сейчас там перерабатывают или повторно используют 97% отходов.
 
Кроме того, жюри отметило вклад в оздоровление озера Весиярви, на берегу которого Лахти находится. Также город может похвастаться самой чистой водопроводной водой в мире.
 
К 2025 году Лахти собирается сократить выбросы парниковых газов на 80% по сравнению с уровнем 1990 года и стать углеродно-нейтральным. К 2050 году власти города планируют построить экономику без отходов – весь мусор будут использовать для получения энергии или перерабатывать.
 
Напомним, титул Зеленая столица Европы присуждает Еврокомиссия с 2008 года. Его могут получить города с населением больше 100 тысяч человек.
 
 
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия построит экогород без автомобилей на берегу Красного моря, который будет использовать только чистую энергию.

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Теги: Европа, экология, ЕС, Финляндия, столица, фото, город
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Источник: korrespondent.net

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