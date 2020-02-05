На Полтавщине копы остановили "умершего" водителя

При проверке данных нарушителя оказалось, что водитель уже более года считается умершим и похоронен.

В Полтавской области полицейские остановили водителя, при проверке документов которого оказалось, что он числится мертвым, сообщает Суспильне ТВ.

Еще в ноябре 2019 года первая городская больница выдала свидетельство о смерти Константина Джеджери в результате пневмонии.

Оказалось, что по документам мужчины похоронили его родного брата. Тот при поступлении в больницу назвал данные своего брата, а на утро умер, не успев исправить данные.

Следователи не устанавливали личность умершего, а записали данные, которые он указал перед смертью.

"Ведомости в Единый реестр досудебных расследований вносились на основании информации, указанной в медицинской карточке стационарного больного КП Первая городская клиническая больница Полтавского городского совета", - сообщил замначальника следственного управления полиции Полтавской области Дмитрий Поздняков.

Брат Константина намеренно указал не свои данные, потому что находился в розыске за совершенное преступление. В полиции эту информацию не проверили и дело по факту смерти пациента в больнице закрыли.

Данным делом занялась прокуратура, а мужчине через суд придется доказывать, что он жив.

Ранее сообщалось, что в Виннице водитель грузовика потерял память прямо за рулем. Он не мог вспомнить кто он, и что он делает на дороге. Полицию вызвала его дочка, с которой он говорил по телефону.

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