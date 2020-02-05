В Перу адвокат занялся сексом на онлайн-заседании суда

Любовный акт попал на всеобщее обозрение. После инцидента адвокату запретили участвовать в заседаниях суда, ситуацией занимается прокуратура.

Перуанский адвокат Эктор Паредес Роблес занялся сексом во время онлайн-слушания в суде. За происходящим в Zoom наблюдали все участники заседания. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина разделся и сел на стул, а обнаженная брюнетка, предположительно клиентка, забралась ему на колени.

Помощница попыталась предупредить адвоката, что его действия транслируются в прямом эфире, но безрезультатно.

"Мы являемся свидетелями непристойных действий, которые представляют собой нарушение общественных правил приличия и усугубляются тем фактом, что они записываются на национальном уровне", - заявил судья Джон Торрес.

Судья, проводивший слушание, вызвал полицейского, чтобы тот вмешался в ситуацию. После инцидента адвокату запретили участвовать в заседаниях суда.

Теперь любителю интима на рабочем месте придется столкнуться с двумя отдельными расследованиями: одно - государственной прокуратурой, а другое - его местной коллегией адвокатов.

Работница суда подтвердила, что камера принадлежала Паредесу Роблесу. Затем судья дал указание Государственной прокуратуре начать расследование.

Вчера вечером адвокату запретили больше участвовать в продолжающемся деле о торговле землей, мошенничестве и вымогательстве.

Ему также сказали, что он столкнется с двумя отдельными расследованиями: одно - государственной прокуратурой, а другое - его местной коллегией адвокатов.

Напомним, ранее сообщалось об еще одном курьезном случае: во время секса в теле девушки застрял помидор.

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