Британец нашел старое письмо с точными предсказаниями будущего

В письме 52-летней давности, которое написала маленькая девочка, содержались как сбывшиеся, так и несбывшиеся пророчества.

Житель города Питерборо, графство Кембриджшир (Великобритания), нашел в старом диване письмо из 1969 года с точными предсказаниями будущего. Об этом сообщает The Mirror.

Находку 67-летний Питер Бекертон обнаружил, когда его вызвали отреставрировать старый диван.

Письмо было написано 11-летней девочкой 23 февраля 1969 года. В нем она фантазировала, как будет выглядеть мир в будущем.

В послании из прошлого говорилось, что у телефона появится экран и собеседника можно будет видеть; что телевизоры, превратятся из небольших коробок в большие экраны, а переключать каналы можно будет не на панели устройства, а с помощью кнопок в подлокотнике кресла; что двери в домах будут открываться дистанционно, с помощью кнопок.

Однако были в письме и несбывшиеся пророчества. Девочка предполагала, что вместо привычной еды насытиться можно будет с помощью своеобразной жвачки.

Жена Питера, Роза Бекертон, решила опубликовать письмо в сети в надежде найти автора послания.

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