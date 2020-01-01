В России пара пыталась попасть в самолет по паспортам СССР

Представители правоохранительных органов также обнаружили у путешественников действующие российские паспорта.

Люди предъявили в аэропорту паспорта граждан СССР. Getty Images

В московском аэропорту Внуково сотрудники полиции задержали пару, которая пыталась проникнуть в самолет и осуществить перелет по паспортам несуществующей страны. Об этом пишет издание Baza в Telegram-канале.

Мужчина и женщина во время регистрации на рейс до Астрахани предъявили паспорта граждан СССР.

Сотрудникам аэропорта пришлось вызвать полицию, поскольку пассажиры начали скандалить.

Прибывшие на место инцидента представители правоохранительных органов обнаружили у путешественников действующие российские паспорта.

Бригада санитаров, которая также прибыла в аэропорт, не увидела необходимости в оказании какой-либо помощи паре, и впоследствии людей отпустили.

Как сообщалось ранее, в Кривом Роге женщина пыталась проголосовать по паспорту СССР.

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