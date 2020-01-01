Рокер сделал гитару из скелета умершего дяди

Музыкант из Флориды необычным способом решил увековечить умершего родственника, использовав его останки для изготовления инструмента.

Американский рок-музыкант Prince Midnight (Полуночный Принц), сконструировал гитару из скелета покойного дяди. Процесс создания инструмента он демонстрировал в Instagram.

Житель штата Флорида рассказал, что его дядя Филипп жил в Греции и скончался в 90-х годах прошлого века, завещав свое тело науке.

Несколько лет останки использовали при изучении биологии в школе, однако со временем учебные заведения отказались от настоящих скелетов и кости дяди захоронили на кладбище, потребовав плату за аренду места.

По словам музыканта, за постоянную могилу с родных усопшего запросили 150 тысяч долларов, поэтому, посоветовавшись, семья решила переправить останки в США.

"Дядя Филипп был большим фанатом жанра метал и этим оказало большое влияние на мою музыкальную карьеру. Я превратил его останки в электрогитару, чтобы он и дальше приносил пользу и радость людям", – заявил исполнитель.

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Уже 8 февраля он представил инструмент, который назвал Скелекастер (производное от слов скелет и гитары Fender Telecaster).

В ответ на критику, Prince Midnight объяснил, каждый по разному справляется со скорбью.

"Я рад, что этот проект затронул многих. Скоро Филипп будет снова жить!" – подчеркнул рокер.

Ранее сообщалось, что рэперша из США выкопала останки своего мертвого кота и варила их в кастрюле.

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