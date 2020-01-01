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Рокер сделал гитару из скелета умершего дяди

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Музыкант из Флориды необычным способом решил увековечить умершего родственника, использовав его останки для изготовления инструмента.
Музыкант создал гитару из костей родного дяди
Музыкант создал гитару из костей родного дяди
instagram.com/princemidnightx
 
Американский рок-музыкант Prince Midnight (Полуночный Принц), сконструировал гитару из скелета покойного дяди. Процесс создания инструмента он демонстрировал в Instagram.
 
Житель штата Флорида рассказал, что его дядя Филипп жил в Греции и скончался в 90-х годах прошлого века, завещав свое тело науке.
 
Несколько лет останки использовали при изучении биологии в школе, однако со временем учебные заведения отказались от настоящих скелетов и кости дяди захоронили на кладбище, потребовав плату за аренду места.
 
По словам музыканта, за постоянную могилу с родных усопшего запросили 150 тысяч долларов, поэтому, посоветовавшись, семья решила переправить останки в США.
 
"Дядя Филипп был большим фанатом жанра метал и этим оказало большое влияние на мою музыкальную карьеру. Я превратил его останки в электрогитару, чтобы он и дальше приносил пользу и радость людям", – заявил исполнитель.
 
 
Уже 8 февраля он представил инструмент, который назвал Скелекастер (производное от слов скелет и гитары Fender Telecaster).
 
В ответ на критику, Prince Midnight объяснил, каждый по разному справляется со скорбью.
 
"Я рад, что этот проект затронул многих. Скоро Филипп будет снова жить!" – подчеркнул рокер.
 

Ранее сообщалось, что рэперша из США выкопала останки своего мертвого кота и варила их в кастрюле. 

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Теги: видео, фото, музыкант, гитара, кости, скелет
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Источник: korrespondent.net

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