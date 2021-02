Бездомный дворник процитировал The Beatles и заговорил на французском языке

По словам мужчины, в этом году он планирует провести День святого Валентина за чтением книги о дзэн-буддизме.

Житель Томска (Россия) 70-летний дворник по имени Виталий в ответ на вопрос о любви процитировал The Beatles и заговорил по-французски. Фрагмент сюжета опубликовал телеканал ТВ2.

Мужчина сказал, что верит в любовь. Отвечаяя на вопрос, нуждается ли любовь в материальных доказательствах, он процитировал строчку из песни британской рок-группы.

"Can't buy me love, everybody tells me so - пели The Beatles. Любовь не купишь", - сказал Виталий.

По словам мужчины, в этом году он планирует провести День святого Валентина за чтением книги Алана Уотса Путь Дзэн о дзэн-буддизме.

В конце общения дворник и вовсе перешел на французский язык. Как выяснилось позже, мужчина бездомный.

