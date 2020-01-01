Неизвестный россиянин купил самый дорогой дом во Флориде

Дом находится на земле, которой ранее владел Трамп.

Загадочный российский бизнесмен купил самый дорогой дом, когда-либо проданный во Флориде, и источник сообщил, что они заплатили почти 140 миллионов долларов наличными.

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Недавно построенный особняк расположен в Палм-Бич на земле, когда-то принадлежавшей бывшему президенту Дональду Трампу. В 2008 году российский олигарх Дмитрий Рыболовлев, который попал в заголовки газет, когда продал “Salvator Mundi“ Леонардо да Винчи за 450 миллионов долларов, купил его за 95 миллионов долларов. Согласно сообщениям, он снес дом и продал три смежных участка за 108,2 миллиона долларов .

Недавно построенный дом был разработан архитектором Уильямом М. Бойлом и располагает бассейном и гостевым домом. По словам источника, контракт был заключен менее чем через 24 часа после того, как таинственный покупатель посетил дом.

Покупателя представлял известный брокер Райан Серхант. Серхант, который также недавно продал самую дорогую квартиру - пентхаус за 33 миллиона долларов в Arte Surfeside в Майами (где в настоящее время живут Иванка Трамп и Джаред Кушнер).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве будут судить россиянина за грабежи и разбой.