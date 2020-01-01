31-летняя актриса вместе с мужем проводит зимние каникулы на горнолыжном курорте Буковель.

Популярная украинская актриса Наталья Денисенко опубликовала на странице в Instagram фотографии с отдыха в Карпатах.

31-летняя Денисенко вместе с мужем, актером Андреем Фединчиком проводит зимние каникулы на горнолыжном курорте Буковель. Звезда сериала Крепостная показала подтянутое тело в открытом купальнике.

"Скажу честно, несмотря на -9, я очень старалась втягивать живот ради фотки! Потому что карпатские угощения это что-то", - отметила актриса.

Cмотрите фотогалерею: Звезда Крепостной показала фигуру на фоне Карпат

Ранее популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая выступает под псевдонимом Dorofeeva, показала новые соблазнительные фото.

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