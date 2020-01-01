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Китаянка попросила курьера выплеснуть чай в лицо ее бывшему

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Курьер извинился перед мужчиной за свои действия и сказал, что всего лишь выполняет инструкции заказчицы.

Жительница китайской провинции Шаньдун решила оригинально отомстить своему бывшему возлюбленному. Об этом сообщает издание The Indian Express.

Женщина наняла курьера, чтобы он выплеснул чай в лицо мужчине.

"Нет необходимости быть вежливым с этим подонком, просто выплесните напиток ему в лицо", - написала она в комментарии к заказу.

На видео видно, как курьер подходит к мужчине и выплескивает чай ему в лицо. Затем он показывает получателю чек, в котором написана соответствующая просьба женщины.

После этого курьер принес извинения за свои действия и сказал, что всего лишь выполняет инструкции заказчицы.

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Теги: курьезы, Китай, Чай, месть, курьер
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Источник: korrespondent.net

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