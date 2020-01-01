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Собака "усыновила" детеныша дикого кабана

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Голодного и истощенного малыша нашли местные жители. Они принесли его в семью ветеринаров.

Собака стала мамой для детеныша дикого кабана. Необычный случай произошел в Германии, - говорится в сюжете ТСН.

Голодного истощенного малыша нашли местные жители и принесли его в семью ветеринаров.

Их собака породы такса сразу полюбила поросенка и начала заботиться о нем, как о своем ребенке.

Отметим, что отличительной чертой характера такс является общительность и чуткость.

Как сообщалось ранее, самая дорогая овчарка в мире ушла с молотка за $38 тысяч.

В США собаке досталось наследство в пять миллионов долларов

 

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Теги: курьезы, собака, Германия, Мать, кабан [-
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Источник: korrespondent.net

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