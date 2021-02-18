Американки переоделись старушками, чтобы привиться от COVID

В центре вакцинации заметили, что женщины "выглядят забавно" и проверили их документы.

Американки в возрасте 34 и 44 лет оделись как пожилые женщины, чтобы получить вторую дозу вакцины от коронавируса. О курьезной ситуации сообщил телеканал WKMG-TV

Отмечается, что инцидент произошел 17 февраля в округе Ориндж (штат Флорида). Специалисты в центре вакцинации заметили, что женщины "выглядят забавно" и решили проверить их документы.

По словам представителя управления штата по здравоохранению Рауля Пино, карты вакцинации предприимчивых американок были действующими, но обнаружились "некоторые проблемы с удостоверениями личности и водительскими правами".

"Вчера мы узнали, что две молодые женщины пришли (в центр вакцинации – ред.) одетые как бабушки, чтобы привиться второй раз. Не знаю, как им удалось избежать (задержания – ред.) в первый раз, но они пришли получить прививку", – заявил Пино.

На данный момент точно не известно, получили ли женщины первую дозу вакцины. По этому вопросу проводится расследование.

Прибывшие на место происшествия представители офиса шерифа округа выдали женщинам предупреждение.

Как уточнил Пино, специалисты центра ежедневно вводят около 2,5 тысячи прививок людям в возрасте 65 лет и старше.

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