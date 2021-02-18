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В США школьницы оригинально наказали педофила

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Девочки решили самостоятельно разобраться с педофилом и стали его шантажировать, требуя отдавать им автомобиль для покатушек по городу с друзьями.
Школьницы шантажировали педофила
Школьницы шантажировали педофила
panorama.am

В штате Пенсильвания (США) две школьницы собрали компромат на 22-летнего педофила и начали его шантажировать. Об этом пишет TheMorningCall.

Местный житель Кайл Кастер познакомился с 14-летней девочкой и ее 13-летней подругой на автостоянке детского сада. Потом он через Snapchat начал присылать старшей из них фото своего полового органа и видео сексуального характера, а также просил отправить ему ее обнаженные фотографии.

Школьницы решили самостоятельно разобраться с педофилом и стали его шантажировать, требуя отдавать им автомобиль для покатушек по городу с друзьями.

Спустя некоторое время мужчине пришлось пожаловаться в полицию. В результате правда вскрылась, и Кастера задержали. На данный момент его выпустили под залог. Дело будет слушаться в суде 10 марта.

Как сообщалось ранее, немецкий суд вынес приговор одному из главных участников дела о педофилах.

В Австралии выявили крупную сеть педофилов

 

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Теги: США, школьники, шантаж, педофил, компромат
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Источник: korrespondent.net

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