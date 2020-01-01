В Шотландии чайка украла откушенный в драке язык

Пострадавший не смог восстановить важный орган, так как его часть во время потасовки утащила и съела птица.

Жительница Эдинбурга во время драки с мужчиной откусила ему значительную часть языка, которую затем украла голодная чайка. Об этом 22 февраля сообщило издание Edinburgh News

Отмечается, что инцидент произошел еще в августе 2019 года, однако огласку он получил только сейчас, когда началось судебное разбирательство.

В тот день Джеймс Маккензи прогуливался по улице Лейт-Уок в исторической части Эдинбурга и неожиданно столкнулся с 27-летней незнакомой ему Бетани Райан. Между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора, которая вылилась в потасовку.

Как пишет газета, в тот момент, когда Джеймс хотел ударить Бетани, она прижалась к нему и поцеловала взасос. Из-за неожиданного маневра мужчина впал в ступор, а женщина откусила ему кусок языка и выплюнула на мостовую.

Ситуацию усугубило то, что часть органа тут же схватила и съела чайка.

В итоге Райан арестовали, а Маккензи попал в больницу. На данный момент суд Эдинбурга пытается разобраться в истории.

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