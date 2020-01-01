Экипаж American Airlines рассказал о встрече с НЛО

Пилот Airbus A320 заявил авиадиспетчерам, что неизвестный летающий объект очень быстро пролетел над самолетом.

Экипаж рейса 2292 авиакомпании American Airlines во время полета 21 февраля сообщил об опасном сближении с "длинным цилиндрическим объектом" на высоте около 11 тысяч метров. Об этом сообщило онлайн-издание The Drive

Записать разговор пилотов с Центром управления воздушным движением FAA в Альбукерке удалось радиоперехватчику Стиву Дугласу.

Отмечается, что самолет Airbus A320 направлялся из Цинциннати в Финикс и находился к западу от городка Де-Мойн, когда пилот сказал авиадиспетчерам о неизвестном летающем объекте, который был похож на крылатую ракету и очень быстро пролетел над самолетом.

"Что-то было прямо над нами. <...> Оно выглядело как длинный цилиндрический объект, который почти походил на нечто вроде крылатой ракеты. Очень быстро двигался прямо над нами", – отметил пилот на записи.

В American Airlines подтвердили подлинность аудиозаписи, однако за подробностями рекомендовали обращаться к ФБР. Как подчеркивает издание, это может свидетельствовать о проведении расследования.

Как указали журналисты, подобная ситуация произошла в том же регионе три года назад. Тогда сообщалось, что над двумя самолетами – Learjet и Airbus, пролетал неопознанный объект.

Напомним, бывший глава израильской космической программы, профессор Хаим Эшед, заявил, что земляне уже давно контактируют с инопланетянами из "Галактической федерации", а США подписали с ними соглашение о сотрудничестве.

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