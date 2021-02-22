Теория заговора: техасцы снимают "фейковый снег"

Сторонники теории заговора массово делятся видео в соцсетях о якобы "фейковом снеге", который выпал в Техасе.

Жители американского штата Техас активно публикуют в соцсетях видеоролики с якобы синтетическим снегом, который горит вместо того, чтобы таять.

В своих видео пользователи утверждают, что снегопад был "фальшивым" и "вызван правительством" как часть правительственного заговора.

В качестве доказательства пользователи показывают, что когда к снегу поднести огонь, то снег горит, а не тает.

Хэштег #governmentsnow (правительственный снег) набрал более 1 миллиона просмотров в TikTok.

I am obsessed with idiots in Texas thinking the snow is fake and a government plot pic.twitter.com/7F0hsLB3hB — B.W. Carlin (@BaileyCarlin) February 22, 2021

Напомним, южные территории США накрыла сильнейшая снежная буря, унеся жизни десятков людей и оставив миллионы людей без электричества и тепла.

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