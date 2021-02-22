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Теория заговора: техасцы снимают "фейковый снег"

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Сторонники теории заговора массово делятся видео в соцсетях о якобы "фейковом снеге", который выпал в Техасе.

Жители американского штата Техас активно публикуют в соцсетях видеоролики с якобы синтетическим снегом, который горит вместо того, чтобы таять. 

В своих видео пользователи утверждают, что снегопад был "фальшивым" и "вызван правительством" как часть правительственного заговора.

В качестве доказательства пользователи показывают, что когда к снегу поднести огонь, то снег горит, а не тает.

Хэштег #governmentsnow (правительственный снег) набрал более 1 миллиона просмотров в TikTok.

@sarahmojo

For all the people that said I edited the video ... here’s one within 60secs ##fyp ##texasblizzard ##snowsnotmelting ##whatsgoingon ##conspiracytheorist

original sound - Sarah

@sarahmojo

Someone said do it with a blow dryer #fyp #snowwontmelt #whatshappening #texasblizzard #centraltexas #conspiracytheories #helpmeunderstand

original sound - Sarah

Напомним, южные территории США накрыла сильнейшая снежная буря, унеся жизни десятков людей и оставив миллионы людей без электричества и тепла.

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Теги: США, видео, снег, Техас, соцсети, теория заговора
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Источник: korrespondent.net

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