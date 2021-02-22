Теория заговора: техасцы снимают "фейковый снег"
Жители американского штата Техас активно публикуют в соцсетях видеоролики с якобы синтетическим снегом, который горит вместо того, чтобы таять.
В своих видео пользователи утверждают, что снегопад был "фальшивым" и "вызван правительством" как часть правительственного заговора.
В качестве доказательства пользователи показывают, что когда к снегу поднести огонь, то снег горит, а не тает.
Хэштег #governmentsnow (правительственный снег) набрал более 1 миллиона просмотров в TikTok.
@sarahmojo
For all the people that said I edited the video ... here’s one within 60secs ##fyp ##texasblizzard ##snowsnotmelting ##whatsgoingon ##conspiracytheoristoriginal sound - Sarah
@sarahmojo
Someone said do it with a blow dryer #fyp #snowwontmelt #whatshappening #texasblizzard #centraltexas #conspiracytheories #helpmeunderstandoriginal sound - Sarah
I am obsessed with idiots in Texas thinking the snow is fake and a government plot pic.twitter.com/7F0hsLB3hB— B.W. Carlin (@BaileyCarlin) February 22, 2021
Напомним, южные территории США накрыла сильнейшая снежная буря, унеся жизни десятков людей и оставив миллионы людей без электричества и тепла.
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