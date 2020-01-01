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Школьник выпрыгнул с 17 этажа после интима с подругой

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Подростков застал дед девушки и вызвал полицию. Испугавшись, парень сбежал через окно, получив в итоге сложные травмы.
Московский школьник выпрыгнул с 17 этажа
Московский школьник выпрыгнул с 17 этажа
eg.ru
 
В Москве подросток выпрыгнул из окна 17 этажа после того, как его застали во время интима с девушкой. Об инциденте сообщил Telegram-канал LIFE SHOT.
 
Отмечается, что после уроков 14-летний школьник Исам провожал домой свою 15-летнюю подругу. Возле лифта на 17 этаже парень предложил ей "развлечься". Там пару и застал дед девушки, который вышел ее искать.
 
Мужчина решил, что подросток насилует его внучку, затащил парочку в квартиру, закрыл на кухне и вызвал полицию.
 
Когда правоохранители приехали, испугавшийся Исам сбежал через окно. Парню повезло: он упал в сугроб и выжил.
 
В больнице у него диагностировали сотрясение мозга, перелом таза и бедра, а также черепно-мозговую и кататравму.
 
Ранее сообщалось, что семиклассник во время урока выпрыгнул из окна на третьем этаже, чтобы впечатлить друзей.
 

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Теги: Россия, Москва, подросток, подростки, интим, школьник, окно
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Источник: korrespondent.net

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