Школьник выпрыгнул с 17 этажа после интима с подругой

Подростков застал дед девушки и вызвал полицию. Испугавшись, парень сбежал через окно, получив в итоге сложные травмы.

В Москве подросток выпрыгнул из окна 17 этажа после того, как его застали во время интима с девушкой. Об инциденте сообщил Telegram-канал LIFE SHOT

Отмечается, что после уроков 14-летний школьник Исам провожал домой свою 15-летнюю подругу. Возле лифта на 17 этаже парень предложил ей "развлечься". Там пару и застал дед девушки, который вышел ее искать.

Мужчина решил, что подросток насилует его внучку, затащил парочку в квартиру, закрыл на кухне и вызвал полицию.

Когда правоохранители приехали, испугавшийся Исам сбежал через окно. Парню повезло: он упал в сугроб и выжил.

В больнице у него диагностировали сотрясение мозга, перелом таза и бедра, а также черепно-мозговую и кататравму.

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