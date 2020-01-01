Кенгуру не плохо, он отдыхает: В зоопарке Риги произошел курьез

Самец кенгуру облюбовал теплый пол.

Красный кенгуру-самец Рижского зоопарка часто любит спать на полу, но, в последнее время сотрудникам Рижского зоопарка часто приходится отвечать на вопрос, почему кенгуру лежит на спине в неестественной позе, что заставляет его задуматься о критическом состоянии своего здоровья.

Читай также: Умные коалы переходят через дорогу по правилам

К сожалению, на этот раз ответ не удовлетворил посетителя, и было сделано заявление в полицию. После продолжительного общения с полицией, которая посчитала такой сон кенгуру неуместным и оскорбительным для посетителей, будет решено, влиять ли на естественное поведение кенгуру. Один из вариантов - отключить подогрев пола, чтобы животное не спало в самом теплом и комфортном месте. Второй вариант - постоянно создавать у животного чувство стресса, чтобы оно всегда находилось в состоянии тревоги и не позволяло лежать расслабленным. Есть, конечно, и третий вариант: надеяться на доверие посетителей к профессионализму сотрудников зоопарка и знанию поведения и привычек животных.

Читай также: В Австралии сняли драку кенгуру на дороге

В зоопарке подчеркнули, что для кенгуру характерна довольно спонтанная реакция на любое раздражение, поэтому радиаторы нельзя использовать для отопления, и, следовательно, дом отапливается с помощью теплого пола. Тогда кенгуру ищут место, где им теплее всего. Открытая степь, где в дикой природе живут кенгуру, также представляет собой равнину, где при быстром беге нет препятствий.

Также помещение кенгуру убирают каждый день. А летом, когда кенгуру жарко, они роют ямку в холодном песке и лежат в таком же положении. Так что виноват не пол в помещении.

Напомним, ранее сообщалось, что в шведском зоопарке усыпили заболевшую COVID-19 тигрицу.